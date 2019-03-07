В Гяндже прошла презентация "Портала развития при беременности" (ФОТО)

7 марта 2019 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже состоялась презентация "Портала развития при беременности" Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, разработанного при поддержке министерства здравоохранения Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд.

В ходе мероприятия было сказано о проводимых в сфере здравоохранения реформах, об инфраструктуре, создаваемой для оказания медицинских услуг на высоком уровне и проводимых просветительских мероприятиях.

Было отмечено, что проект «Портал развития при беременности» станет полезным в плане здорового протекания беременности у будущих матерей, проживающих в Баку и регионах, их просвещения и повышении социальной активности. Так, на портале собрана информация о правильном питании во время беременности, правильном образе жизни, использовании важных медицинских услуг и информация по другим темам. Главным преимуществом мобильного приложения для операционных систем Android и iOS заключается в том, что женщинам, которые прошли там регистрацию, будет отправляться информация о еженедельных изменениях в соответствие с их сроком беременности, а также социальных мероприятиях, которые будут реализованы в рамках проекта.

В ходе мероприятия было также рассказано о направлениях сотрудничества в рамках проекта с UNICEF Azerbaijan, Wowomen, Центром психического здоровья, Baku Pilates Center, Yoga Shahi, участникам раздали различные просветительские материалы.

Отметим, что проект «Портал развития при беременности» также стал победителем конкурса, объявленного Фондом молодежи Азербайджана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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