Сегодня последний день приема заявлений для поступления в колледжи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заявления на поступление в колледжи Азербайджана будут приниматься до 23:59 сегодняшнего дня, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

По информации на 10:00 понедельника, электронные заявления подтвердили 17 102 абитуриента (16 640 – по сектору обучения на азербайджанском языке, 462 – по русскому сектору).

Абитуриенты предыдущих лет, завершившие образование по общему среднему уровню образования (9 лет) в стране или за ее пределами, должны для участия в конкурсе сдать приемный экзамен по азербайджанскому или русскому языкам, математике и иностранному языку.

Абитуриенты, окончившие общеобразовательные заведения по общему среднему уровню образования (9 лет) в текущем году, не сдают приемный экзамен, и участвуют в конкурсе на основании результатов выпускных экзаменов (по 9-му классу) по вышеуказанным предметам.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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