В Азербайджане женщинам необходимо предоставлять неполный рабочий день или неполную рабочую неделю - инспекция (ФОТО)

11 марта 2019 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане работодатели должны установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю для беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, или с ограниченными возможностями здоровья, а также женщин, которые на основании медицинского заключения ухаживают за больным членом семьи. В этом случае продолжительность рабочего дня или еженедельной работы определяется по договоренности сторон.

Об этом было сказано на состоявшемся в Мингячевире семинаре Госслужбы трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает в понедельник Trend.

На мероприятии была предоставлена информация об особенностях заключения трудового договора с женщинами, имеющими детей до трехлетнего возраста, а также местах работы, где запрещен женский труд.

Внимание было акцентировано на принципах законодательства, связанных с переходом беременных женщин, а также женщин с полуторагодовалыми детьми на более легкую работу, ограничением привлечения женщин к ночным работам, сверхурочным работам и к работам в воскресные дни.

Мероприятие было посвящено темам «Право женщин на труд и гарантии на его осуществление» и «Пресечение неофициальной занятости».

В семинаре приняли участие работодатели Евлахского и Геранбойского районов, а также городов Нафталан и Мингячевир.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане к программе самозанятости были привлечены более 1300 женщин - министр (ФОТО)
Бизнес 7 марта 18:01
В Азербайджане пособия детям с ограниченными возможностями здоровья повысятся более чем в 2 раза
Общество 2 марта 19:15
Минтруда Азербайджана о замене бессрочных трудовых договоров срочными
Экономика 1 марта 21:28
Азербайджанские работодатели до 1 марта должны занести сведения о работниках в электронно-информационную систему минтруда
Экономика 21 февраля 14:45
Новый указ Президента Ильхама Алиева расширил круг семей шехидов, получающих единовременные выплаты
Общество 29 января 11:15
В Азербайджане будет автоматизировано назначение пособия по случаю рождения ребенка
Общество 23 января 17:22
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Индии (ФОТО)
Политика 17:05
Пресс-секретарь Turkish Airlines о продаже компании
Турция 17:03
Баку посетит очередная торговая миссия Мексики
Бизнес 16:56
Россия и Китай подписали контракт на четвертую очередь Тяньваньской АЭС
Россия 16:54
Азербайджанская армия приступила к широкомасштабным учениям (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 16:47
Тяжелое ДТП в Сумгайыте: есть погибший и трое раненых
Происшествия 16:47
В Баку состоялась презентация книги «Афад Курбанов нашей тюркологии» (ФОТО)
Общество 16:45
ЕС примет решение о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX 8 после консультаций с США
Европа 16:43
Турецкая компания займется развитием транспортной инфраструктуры столицы Узбекистана
Бизнес 16:41