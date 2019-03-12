В Азербайджане повышаются пенсии инвалидов Чернобыля

12 марта 2019 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 1 апреля 2019 года размер социального пособия для инвалидов войны I группы повышается со 100 до 150 манатов, а для лиц, ставших инвалидами I группы при пребывании в зоне проведения военных операций, по причине, связанной с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС - с 94 до 150 манатов, размер месячной президентской пенсии для них – со 182 до 250 манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Также для ухаживающих за ними лиц учреждена месячная президентская пенсия в размере 50 манатов.

Таким образом, размеры пособий и пенсий для инвалидов I группы повысились в целом на 60 процентов, и доведены до 283 манатов, для лиц, ставших инвалидами I группы при пребывании в зоне проведения военных операций, по причине, связанной с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС – с 276 до 450 манатов.

Социальное пособие инвалидов II группы этой же категории повышено с 81 до 130 манатов, а президентская пенсия для них – со 158 до 230 манатов. Таким образом, получаемые ими средства в виде социального пособия и пенсии повышены с 239 до 360 манатов.

Размер социального пособия по III группе инвалидности для инвалидов войны повышен с 73 манатов, а для лиц, ставших инвалидами при пребывании в зоне проведения военных операций, по причине, связанной с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС – с 61 до 110 манатов, президентская пенсия - со 121 до 210 манатов. Таким образом, получаемые ими средства в виде социального пособия и пенсии повышены с 194 манатов, а для лиц, ставших инвалидами при пребывании в зоне проведения военных операций, по причине, связанной с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС – со 182 до 320 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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