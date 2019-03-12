В Азербайджане разрешение на трансплантацию органов могут получить и отдельные врачи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается, чтобы государство предоставляло разрешение для трансплантации органов не только больницам, но и отдельным врачам.

Об этом во вторник, во время выступления на слушаниях по вопросу трансплантации органов, прошедших в комитете Милли Меджлиса (парламента) по вопросам здравоохранения, сказал доктор медицинских наук Нуру Байрамов, сообщает Trend.

По его словам, согласно действующему законодательству, разрешение на трансплантацию органов предоставляется лишь больницам.

«Но в мировой практике врачам также предоставляется разрешение на трансплантацию органов. Поэтому, как и в мировой практике, в Азербайджане также необходимо предоставить разрешение на осуществление трансплантации не только больницам, но и отдельным специалистам», - отметил Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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