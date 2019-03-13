В Бакинской Высшей школе нефти прошла встреча руководства SOCAR-KBR со студентами

13 марта 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча студентов вуза с руководителями совместного предприятия SOCAR-KBR, сообщает в среду Trend со ссылкой на вуз.

В ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов и ответственные сотрудники вуза, а также представители менеджмента компании: Генеральный директор SOCAR-KBR Алп Тогай Курум, директор проекта «Умид Бабек» Дэвид Эллис, директор проекта «Апшерон» Брюс Бакстер, операционный менеджер Никундж Пункал и менеджер по работе с персоналом Саида Гурбанова.

Приветствуя гостей, ректор Эльмар Гасымов поблагодарил руководство SOCAR-KBR за интерес к работе со студентами Высшей школы, организацию для них стажировки на предприятиях компании и трудоустройство выпускников вуза. Выступая перед студентами, Генеральный директор SOCAR-KBR Алп Тогай Курум рассказал о задачах, деятельности и новых проектах компании. Он отметил, что доволен профессиональными успехами выпускников вуза, принятых на работу в прошлом году, и выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет долгосрочным.

Затем Дэвид Эллис и Брюс Бакстер рассказали о возглавляемых ими проектах по разработке блока месторождений «Умид-Бабек» и месторождения «Апшерон» и перспективах карьерного роста молодых инженеров, работающих в компании. М

В ходе визита Генеральный директор SOCAR-KBR Алп Тогай Курум и представители руководства компании ознакомились с кампусом БВШН и его инфраструктурой.

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