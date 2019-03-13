Национальная арена гимнастики в Баку является прекрасным местом для проведения соревнований – олимпийский чемпион

БАКУ/Trend/ - На Кубке мира FIG по спортивной гимнастике, который пройдет в Баку 14-17 марта, будет тяжелый бой.

Об этом сказал Trend нидерландский гимнаст Эпке Зондерланд, который является золотым медалистом летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по упражнениям на перекладине.

«Две недели назад я был на Кубке мира во Франции. Это уже мое второе соревнование в этом году. Я довольно хорошо подготовился к этому Кубку мира. В результате этих соревнований, мы можем получить лицензию на Олимпиаду. Считаю, что я один из гимнастов, который может взять «золото» на упражнениях на перекладине», - сказал он.

Зондерланд отметил, что конкуренция действительно высокая, потому что все хотят получить лицензию на Олимпиаду.

«Здесь собрались знаменитые гимнасты, чемпионы мира, чемпионы Европы, так что это будет тяжелый бой. Я думаю, что это будет действительно интересный Кубок мира, потому что здесь участвуют лучшие гимнасты мира, и место проведения соревнований великолепное. Я действительно с нетерпением жду этих соревнований», - сказал он.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который состоится в Баку 14-17 марта в Национальной арене гимнастики, соберет сильнейших гимнастов из 41 страны. Соревнование имеет важное значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Ожидается, что на Кубке мира за путевку на Олимпиаду будут бороться 121 гимнаст и 49 гимнасток. Набравшие самые высокие баллы спортсмены также получат традиционный кубок AGF Trophy.

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