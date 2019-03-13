Я пришел в Баку за "золотом" - чемпион мира по гимнастике

13 марта 2019 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Японский гимнаст Кохэй Камэяма рассчитывает завоевать «золото» на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку.

В беседе с Trend Кохэй Камэяма, чемпион мира 2013 года в упражнениях на коне, отметил, что имеет высокие шансы на победу.

Говоря о своих конкурентах, он отметил, что на Кубке мира в Баку примет участие большое количество олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

«У меня высокие шансы на победу и я приложу все усилия, чтобы победить. Все постараются занять первое место, думаю, тут многое будет зависеть от шанса», - сказал он.

Гимнаст также поделился впечатлениями от Национальной арены гимнастики Азербайджана, отметив, что она очень светлая по сравнению с японскими аренами.

«Условия здесь в целом очень хорошие. Мне здесь все нравится. Очень комфортно», - добавил гимнаст.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который состоится в Баку 14-17 марта в Национальной арене гимнастики, соберет сильнейших гимнастов из 41 страны. Соревнование имеет важное значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Ожидается, что на Кубке мира за путевку на Олимпиаду будут бороться 121 гимнаст и 49 гимнасток. Набравшие самые высокие баллы спортсмены также получат традиционный кубок AGF Trophy.

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