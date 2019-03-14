В Национальной арене гимнастики в Баку созданы очень комфортные условия для тренировок – олимпийский медалист

14 марта 2019 01:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Азербайджане созданы очень комфортные условия для тренировок, сказал Trend украинский гимнаст, олимпийский медалист Игорь Радилов.

«Здесь очень комфортно тренироваться, пробовать снаряды. Разминки организованы таким образом, что спортсмены друг другу не мешают», - сказал Радилов.

Он отметил, что второй раз будет выступать на Национальной арене гимнастики в Баку. Первый раз Радилов выступил здесь на Европейских играх в 2015 году.

«Арена очень хорошая, а зрители тепло принимают спортсменов», - добавил гимнаст.

Спортсмен отметил, что проделал большую подготовительную работу до старта сезона и хотел бы показать на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике, который пройдет в Баку 14-17 марта, хорошие результаты.

«Мне сложно оценить свои шансы на победу, но я постараюсь сделать, что в моих силах и показать лучший результат. На Кубок мира в Баку собрались одни из самых сильнейших гимнастов мира. Здесь будет очень серьезная конкуренция, ведь это отбор на Олимпийские игры. Очевидно, что состязания будут сложными», - сказал он.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который состоится в Баку 14-17 марта в Национальной арене гимнастики, соберет сильнейших гимнастов из 41 страны. Соревнование имеет важное значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Ожидается, что на Кубке мира за путевку на Олимпиаду будут бороться 121 гимнаст и 49 гимнасток. Набравшие самые высокие баллы спортсмены также получат традиционный кубок AGF Trophy.

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