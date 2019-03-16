Как правильно выбрать сухофрукты?

БАКУ /Trend/ - Согласно исследованиям, сухофрукты так же полезны для здоровья, как и свежие фрукты, с условием соблюдения требований к технологии их производства, сообщает Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

Итак:

- если сухофрукты находятся в герметичной упаковке, то необходимо обратить внимание на информацию о дате производства и сроке годности, отсутствии в составе пищевых добавок;

- также важно обратить внимание на соблюдение гигиенических правил в точке реализации сухофруктов, на то, чтобы они размещались на прилавках и в стеклянных лотках (полках);

- до употребления сухофрукты необходимо промыть в теплой воде;

- качественные сухофрукты должны быть либо целыми, либо разрезанными на половинки без каких-либо пятен и повреждений;

- сухофрукты должны быть плотными и даже эластичными, так как после сушки показатель влаги во фруктах снижается до 18-20 процентов;

- хорошие плоды – это целые, с неповрежденной оболочкой, без трещин, без посторонних примесей, каких-либо личинок;

- большая сморщенность плодов свидетельствует о том, что их пересушили;

- нельзя покупать плоды с признаками плесени. Яркий цвет плодов и глянец говорят об их химической обработке;

- Яркий цвет плодов говорит об их химической обработке. Изюм (белый виноград) должен быть коричневого цвета. Любой виноград в процессе сушки темнеет, поэтому, если изюм золотистый, это значит, что его обработали "химией". Качественный изюм - сморщенный, без повреждений и не блестит (глянец свидетельствует о химобработке). Слишком твердый изюм говорит о том, что его пересушили, очень мягкий получается в результате нарушения технологии сушки и долго сохраняться не может. Раздавите несколько изюминок, чтобы убедиться, что в нем нет личинок. О хорошем качестве изюма говорит и наличие на нем плодоножек.

Если курага яркого цвета и блестит, этосвидетельствует о том, что ее подвергли химобработке. Курага должна быть темно-оранжевой или темно-коричневой. Во влажной кураге содержится плесень, которую нельзя заметить невооруженным взглядом, поэтому такой продукт лучше не покупать. Самые вкусные и полезные плоды – матовые, имеют неяркую красноватую окраску. Винный привкус кураги говорит о нарушении технологии сушки. "Бензиновый" запах свидетельствует о том, что курагу сушили в бензиновой печи и она содержит канцерогены.

Чернослив выбирайте однородного черного цвета с синеватым оттенком. Если плоды имеют коричневатый оттенок, это говорит о низком качестве продукта и нарушении технологии сушки. Если чернослив темно-серый и блестит, это свидетельствует о том, что его обработали глицерином или другим жиром. Такой чернослив лучше не покупать. Качественный чернослив должен быть матовым, немножко мягким, упругим и мясистым. Выбирайте чернослив с косточкой – в нем больше витаминов и микроэлементов;

- сушеные яблоки должны быть светло-бежевого или кремового цвета. Белые или коричневые сухофрукты из яблок не считаются качественным продуктом;

- то же самое касается сушеных груш. Следует помнить, что белые пятна на них - натуральный цвет сухофруктов;

- сушеная вишня должна быть темно-красного вперемешку с черным цвета и кислой на вкус;

- сушеная хурма сверху покрывается белой пыльцой, она должна быть коричневого цвета и по плотности немного эластичной и мягкой.

Качество сухофруктов можно проверить и по запаху. Если присутствует неспецифичный для продукта запах, то это показатель некачественного и вредного для здоровья продукта.

Отметим, что в процессе сушки из фруктов испаряется влага, но остаются глюкоза, фруктоза, витамины и микроэлементы: калий, натрий, магний, железо и йод.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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