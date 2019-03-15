Вынужденные переселенцы могут быть переселены из Баиловской оползневой зоны в Баку

В будущем вынужденные переселенцы могут быть переселены с Баиловской оползневой зоны - комитет

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана внес ясность в вопрос переселения вынужденных переселенцев, проживающих в Баиловской оползневой зоне в Баку.

Как сказал журналистам глава Госкомитета Ровшан Рзаев, в настоящее время переселяются вынужденные переселенцы, проживающие в тяжелых условиях, аварийных домах, сообщает в пятницу Trend.

«На последующем этапе может стать возможным и переселение лиц, проживающих в Баиловской оползневой зоне. На данный момент решение о переселении этих семей должна принять Исполнительная власть соответствующего района».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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