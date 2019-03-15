Вынужденные переселенцы могут быть переселены из Баиловской оползневой зоны в Баку

15 марта 2019 16:14 (UTC+04:00)

В будущем вынужденные переселенцы могут быть переселены с Баиловской оползневой зоны - комитет

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана внес ясность в вопрос переселения вынужденных переселенцев, проживающих в Баиловской оползневой зоне в Баку.

Как сказал журналистам глава Госкомитета Ровшан Рзаев, в настоящее время переселяются вынужденные переселенцы, проживающие в тяжелых условиях, аварийных домах, сообщает в пятницу Trend.

«На последующем этапе может стать возможным и переселение лиц, проживающих в Баиловской оползневой зоне. На данный момент решение о переселении этих семей должна принять Исполнительная власть соответствующего района».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Еще 120 семей в Азербайджане получат новые квартиры
Общество 26 февраля 22:34
Ходжалинский геноцид совершен в отношении мирного азербайджанского населения с особой жестокостью - Госкомитет
Политика 21 февраля 14:00
Пострадавших от пожара вынужденных переселенцев в Баку обеспечат жильем
Происшествия 20 февраля 17:16
В Азербайджане будет организовано бесплатное медобследование населения
Общество 13 февраля 20:42
В новые дома в Баку вселились 188 семей вынужденных переселенцев (ФОТО)
Политика 29 января 14:11
В Азербайджане утвержден новый состав Наблюдательного совета Фонда соцразвития вынужденных переселенцев
Нагорно-карабахский конфликт 4 октября 2018 11:13
Лента новостей
В селах Билясуварского района Азербайджана ведется профилактическая вакцинация животных
Общество 16:55
Поддержка от Expressbank детям с талассемией
Общество 16:50
В Баку определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине
Общество 16:47
Известная американская радиопрограмма посвятила выпуск Aзербайджану
Политика 16:39
Указ по поводу эксплуатации многоквартирных зданий не затрагивает частные дома - Администрация Президента Азербайджана
Общество 16:35
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49
Другие страны 16:19
Агентство пищевой безопасности Азербайджана проводит фитосанитарные проверки (ФОТО)
Общество 16:15
Путин назвал "жестоким и циничным" теракт в Новой Зеландии
Россия 16:15
Кочаряна оставили под арестом
Армения 16:09