Carlsberg Azerbaijan и Green Baku посадили аллею на территории Бакинского инженерного университета (ФОТО)

15 марта 2019 17:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -14 марта, в канун праздника Новруз, пивоваренная компания Carlsberg Azerbaijan совместо с экологической организацией Green Baku организовала посадку оливковых деревьев на территории Бакинского инженерныого университета. Акция была организована компанией Carlsberg Azerbaijan в честь пятидесятилетия завода в Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на вуз.

В начале мероприятия проректор Бакинского инженерного университета Явар Маммадов выразил благодарность компании Carlsberg Azerbaijan, за проявленную инициативу и заботу об окружающей среде. Генеральный директор Carlsberg Azerbaijan Вячеслав Мальцев, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества и кооперации представителей самых различных отраслей с целью сохранения окружающей среды для будущих поколений. В. Мальцев также отметил, что забота об окружающей среде является неотъемлемой частью деятельности Carlsberg Group. Так, в 2017 году Carlsberg Group начала реализацию долгосрочной программы устойчивого развития «Цель 4 Ноля: Вместе для Будущего», ключевыми направлениями которой определены в том числе снижение выбросов углерода в атмосферу и сохранение водных ресурсов планеты.

В акции приняли участие студенты Бакинского инженерного университета, сотрудники Carlsberg Azerbaijan и члены экологической организации Green Baku. В ходе акции посажено более 200 деревьев.

Отметим, что Carlsberg Azerbaijan постоянно уделяет большое внимание как экологическим проектам, так и взаимодействию с местным сообществом. Так, в марте 2018 года компанией был организован экологический брейн-ринг, а в июле того же года компания осуществила единовременную поддержку представителям 100 семей – членов общества незрячих Абшеронского района.

На международном уровне компания Carlsberg также известна своими инновациями в области упаковки, призванными сократить воздействие на окружающую среду, среди которых можно отметить инновационную упаковку SnapPack, которая позволяет сократить отходы пластика, а также древесно-волокнистую бутылку (Fiber bottle) и ряд других инновационных начинаний.

Также Carlsberg Group c 2015 года поддерживает Всемирный День Ответственного Потребления Пива, который глобально отмечается крупнейшими пивоваренными компаниями мира.

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