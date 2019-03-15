БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на гимнастическом коне.

В финал вышли - Каито Имабаяси (Япония), Оливер Хеги (Швейцария), Саидрза Кейха (Иран), Филип Уде (Хорватия), Сирил Томмазоне (Франция), Кохэй Камэяма (Япония), Нариман Курбанов (Казахстан), Венг Хао (Китай).

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

В первые два дня четырехдневных соревнований проходят квалификации, а в последние два дня состоятся финалы. Гимнастам, набравшим на турнире самый высокий балл, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.