Поддержка зрителей помогает – азербайджанский гимнаст

15 марта 2019 21:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поддержка зрителей помогает во время выступления, сказал в пятницу Trend азербайджанский гимнаст Иван Тихонов.

"Мне понравилась выступать в Национальной арене гимнастики. Домашние трибуны всегда лучшие, поддержка отличная. Даже если ты ощущаешь себя не очень хорошо, но, когда выходишь и слышишь, как зрители кричат твое имя, естественно это заряжает", - добавил Тихонов.

Подводя итоги своего выступления на квалификационных соревнованиях Кубка мира по спортивной гимнастике спортсмен отметил, что будет работать над комбинациями.

"Выступление не удалось, чуть-чуть не доработал. Кубок мира в Баку – это первый старт в сезоне, через три дня поедем на Кубок мира в Доху (Катар), будем "обкатывать" комбинации", - сказал он.

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня состоятся финалы.

(Автор: Джани Бабаева)

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