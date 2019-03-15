Юные зрительницы Кубка мира болеют за азербайджанских гимнастов (ФОТО)

15 марта 2019 22:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Юные зрительницы Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку Мехрибан Ганиева, Марьям Магомедова и Айназ Меджидзаде болеют на соревнованиях за азербайджанских гимнастов.

"На Кубок мира я пришла, чтобы посмотреть, как соревнуются гимнасты. Я занимаюсь спортивной гимнастикой, мне придает стимул, наблюдать за тем как выступают известные гимнасты. Смотрю, как они выполняют упражнения, и еще больше хочу тренироваться, чтобы тоже добиться успехов в спорте", - сказала Мехрибан Ганиева.

Юная зрительница Марьям Магомедова призналась, что с большим интересом наблюдает за соревнованиями. "Болею за азербайджанских гимнастов, желаю им завоевать медали на этом Кубке, и на всех будущих соревнованиях", - отметила она.

"Люблю приходить в Национальную арену гимнастики, была здесь много раз. Тут интересно, и соревнования проходят красочно. Мне всегда нравилась спортивная гимнастика, и поэтому я попросила маму записать меня на эти занятия. Мечтаю стать известной гимнасткой и представлять нашу страну на соревнованиях", - сказала Айназ Меджидзаде.

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня состоятся финалы.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Поддержка зрителей помогает – азербайджанский гимнаст
Общество 21:16
Определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на гимнастическом коне
Общество 17:37
В Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 12:09
Национальная арена гимнастики в Баку очень красивая – гимнаст из Казахстана
Общество 14 марта 22:28
Азербайджанские болельщики очень сильно нас поддерживают – турецкий гимнаст
Общество 14 марта 22:27
Кубок мира по спортивной гимнастике проходит очень интересно – юные зрители
Общество 14 марта 21:00
Лента новостей
ЕС: Заключение всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном остается приоритетной задачей
Политика 23:04
В Азербайджана за два месяца заключили брак более 4 тыс. пар
Общество 22:22
В Азербайджане с начала года родилось более 10 тыс. детей
Общество 22:21
Страны, обвинявшие раньше Азербайджан, теперь сами используют аналогичные методы - вице-спикер
Политика 22:21
Азербайджан значительно увеличил производство пропилена и полиэтилена
Бизнес 22:12
Азербайджан незначительно сократил прокачку нефти по БТД
Энергетика 22:08
Обнародована численность населения Азербайджана
Общество 22:06
Минобразования Азербайджана объявило III грантовый конкурс для педагогических работников
Общество 22:05
В Азербайджане выросло производство сельскохозяйственной продукции
Бизнес 22:05