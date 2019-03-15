Юные зрительницы Кубка мира болеют за азербайджанских гимнастов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Юные зрительницы Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку Мехрибан Ганиева, Марьям Магомедова и Айназ Меджидзаде болеют на соревнованиях за азербайджанских гимнастов.

"На Кубок мира я пришла, чтобы посмотреть, как соревнуются гимнасты. Я занимаюсь спортивной гимнастикой, мне придает стимул, наблюдать за тем как выступают известные гимнасты. Смотрю, как они выполняют упражнения, и еще больше хочу тренироваться, чтобы тоже добиться успехов в спорте", - сказала Мехрибан Ганиева.

Юная зрительница Марьям Магомедова призналась, что с большим интересом наблюдает за соревнованиями. "Болею за азербайджанских гимнастов, желаю им завоевать медали на этом Кубке, и на всех будущих соревнованиях", - отметила она.

"Люблю приходить в Национальную арену гимнастики, была здесь много раз. Тут интересно, и соревнования проходят красочно. Мне всегда нравилась спортивная гимнастика, и поэтому я попросила маму записать меня на эти занятия. Мечтаю стать известной гимнасткой и представлять нашу страну на соревнованиях", - сказала Айназ Меджидзаде.

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня состоятся финалы.

(Автор: Джани Бабаева)

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