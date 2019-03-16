Лучшие моменты Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.

Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.

Trend представляет читателям лучшие моменты Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике.

(Фото: Заур Мустафаев)

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