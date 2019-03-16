Лучшие моменты Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

16 марта 2019 21:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.

Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.

Trend представляет читателям лучшие моменты Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике.

(Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал «серебро» Кубка мира в Баку
Общество 13:55
Юные зрительницы Кубка мира болеют за азербайджанских гимнастов (ФОТО)
Общество 15 марта 22:20
Поддержка зрителей помогает – азербайджанский гимнаст
Общество 15 марта 21:16
Определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на гимнастическом коне
Общество 15 марта 17:37
В Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 15 марта 12:09
Национальная арена гимнастики в Баку очень красивая – гимнаст из Казахстана
Общество 14 марта 22:28
Лента новостей
Умерла Юлия Началова
Звёздный мир 22:04
В ФРГ в 2018 году зарегистрировали почти 2 тыс. преступлений против беженцев
Европа 21:58
В результате проведенных реформ Азербайджан еще больше усилился - депутат
Общество 21:22
Более сотни сторонников Brexit направились маршем на Лондон
Европа 20:56
Подписанное Президентом Азербайджана распоряжение о помиловании – очень большой гуманный шаг в преддверии Новруза - депутат
Политика 20:32
СМИ: при пожаре в Париже, устроенном манифестантами, пострадали 11 человек
Европа 20:24
Поезд Кутаиси-Батуми сошел с рельсов
Грузия 20:16
Применение в Азербайджане системы ОМС предотвратит незаконные выплаты - депутат
Общество 20:11
В работе Telegram произошел масштабный сбой
ИКТ 19:48