Лучшие моменты Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.
Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.
Trend представляет читателям лучшие моменты Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике.
(Фото: Заур Мустафаев)
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