В Азербайджане потрясающая Национальная арена гимнастики - хорватский дипломат (ФОТО)

17 марта 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная арена гимнастики в Азербайджане просто потрясающая, сказал в воскресенье Trend временный поверенный в делах Хорватии Бранко Зебич в кулуарах Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку.

"Я впервые здесь, так как всего шесть месяцев назад был назначен на эту должность. Это очень красивый стадион. Я встречался с нашими гимнастами несколько дней назад, они также очень довольны созданными здесь условиями и гостеприимством", - сказал Зебич.

Временный поверенный также прокомментировал участие хорватских спортсменов, отметив, что доволен их выступлением.

Напомним, что сегодня гимнаст из Хорватии Тин Србич занял второе место на Кубке мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине.

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

(Авторы: Джани Бабаева, Азад Гасанли)

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