Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку организован потрясающе - экс-президент Хорватии (ФОТО)

17 марта 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кубок мира FIG по спортивной гимнастике в Баку организован потрясающе. Об этом, как сообщает в воскресенье Trend, сказал журналистам бывший президент Хорватии (2000-2010 годы) Степан Месич.

"Я впервые на таком соревновании и поражен, как все потрясающе организовано. Впервые вижу арену, которая посвящена только одному виду спорта - гимнастике", - сказал экс-президент.

Говоря об уровне организации Кубка мира, Месич отметил, что Азербайджан можно считать чемпионом мира в этом вопросе.

Напомним, что сегодня гимнаст из Хорватии Тин Србич занял второе место на Кубке мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине.

Бывший президент Хорватии также отметил, что увлекается гимнастикой еще со времен молодости, когда учился в гимназии.

Напомним, что сегодня гимнаст из Хорватии Тин Србич занял второе место на Кубке мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине.

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

(Авторы: Джани Бабаева, Азад Гасанли)

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