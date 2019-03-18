В Азербайджане награждены 109 журналистов

18 марта 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда господдержки развития СМИ при Президенте Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.

На заседании обсуждались представленные журналистские эссе, в рамках конкурса, проведенного в связи с 10-й годовщиной Фонда и праздником Новруз.

Исполнительный директор Фонда Вугар Сафарли отметил, что объявленный конкурс по 19 направлениям продолжался с первого февраля по 15 марта. На конкурс было представлено 145 работ из 54 СМИ. Они расценивались 12 экспертами.

В завершение обсуждений были объявлены победители по каждому из направлений, принято решение о награждении 109 журналистов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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