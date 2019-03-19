Азербайджанские студенты продолжают свое образование в Чехии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Студенты Западно-Каспийского университета продолжают свое образование в Чехии в университете Мендел, сообщает Trend со ссылкой на вуз.

В настоящее время пять студентов Экономической и Бизнес-школы университета находятся в Чехии в рамках программы обмена студентов Erasmus. Здесь, в течение семестра, они примут участие в занятиях и практических семинарах.

Студенты, отобранные для программы этого года, проходят обучение по специальностям «Финансы», «Туризм и гостиничный менеджмент», «Регионоведение» и «Государственное и муниципальное управление».

Следует отметить, что сотрудничество между двумя университетами охватывает профессорско-преподавательский состав, а также обмен студентами и организацию совместных летних школ.

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