Академик Тельман Алиев: "В UNEC за последние 5 лет наблюдается высокая динамика развития" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередное обсуждение, проведенное в UNEC в рамках «Месячника науки», было посвящено теме «Наука о науке», сообщает во вторник Trend со ссылкой на вуз.

В мероприятии приняли участие ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов, директор Института систем управления (ИСУ) Национальной академии наук Азербайджана, академик Тельман Алиев и профессорско-преподавательский состав университета.

Затронув вопрос о значении учрежденного в стране по распоряжению Президента Ильхама Алиева «Дня науки», ректор Адалат Мурадов довел до внимания участников мероприятия, что с февраля в UNEC дан старт «Месячнику науки». Отметив о проведении в рамках «Месячника науки» обсуждений с известными учеными страны по различным сферам науки, ректор сообщил о вкладе, внесенном академиком Тельманом Алиевым в мировую науку. Ректор подчеркнул важность привлечения в научное исследование молодежи с интеллектуальным потенциалом и отметил, что в решении научных проблем им нет альтернативы. Говоря о разнице между работником образования и научным работником, ректор отметил, что решение проблемы в этом направлении видит в единстве ученого и преподавателя. Затем ректор поставил перед аудиторией вопрос «Может ли одно лицо быть и ученым, и преподавателем?»

Обратив внимание на современную эпоху, базирующуюся на экономике знаний, академик Тельман Алиев отметил, что UNEC готовит специалистов, способных внести вклад в развитие экономики. Назвав UNEC полосой экономики страны, академик отметил, что за последние 5 лет в этом высшем учебном заведении наблюдается высокая динамика развития, формирование нового механизма высшего образования. Он выразил уверенность, что UNEC своими передовыми идеями достигнет еще больших успехов.

Академик выступил с презентацией по истории, состоянию и перспективам развития информатики и управления в Азербайджане. Доведя до внимания, что после прихода к власти Великого вождя Гейдара Алиева в стране стремительно начала развиваться сфера экономики, ученый отметил, что благодаря вниманию и заботе Общенационального лидера Азербайджан стал одной из ведущих стран мира в этом направлении.

Затем с предложениями выступил профессорско-преподавательский состав, их вопросы были освещены.

В конце академик Тельман Алиев за доклад на тему «История, состояние и перспективы развития информатики и управления в Азербайджане» в «Месячнике науки» был награжден Почетной грамотой.

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