В Азербайджане предлагается применение механизма для урегулирования споров с участием посредника

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с целью применения механизма медиации, то есть решения на основе взаимного согласия споров между сторонами, а также осуществления контроля в данной сфере предлагается создание Совета медиации, сообщает Trend.

Об этом говорится в новом законопроекте «О медиации».

К сфере применения законопроекта относятся гражданские дела и экономические споры, а также споры, возникшие в процессе семейных, трудовых, административно-правовых отношений, в том числе уголовных дел, и дел об административных правонарушениях.

Определены и требования к физлицам и организациям, которые желают стать медиатором.

Согласно законопроекту, с целью осуществления контроля и регулирования в сфере медиации создается Совет медиации, который включает в себя организации, обеспечивающие проведение медиации, медиаторов и учебные структуры по медиации.

Совет медиации является юридическим лицом. Каждые три года Совет анализирует эффективность системы медиации, представляет соответствующие предложения и осуществляет другие меры. Совет также принимает решение о привлечении к дисциплинарной ответственности медиаторов.

Для осуществления процесса медиации стороны на основе взаимного согласия выбирают одного, либо нескольких медиаторов. Стороны также могут обратиться к организациям по медиации для выбора медиатора. Медиатор не должен ставить какую-либо из сторон на первый план, либо ограничивать ее права и свободы.

Процесс медиации в общей сложности не должен превышать 30 дней. По согласию сторон, учитывая сложность спора, процесс может быть продлен еще на 30 дней.

Достигнутое в результате процесса медиации согласие оформляется в письменной форме. Расходы на этот процесс какой-либо из сторон, не имеющих достаточных средств, покрываются за госсредств.

Отметим, что законопроект был представлен главой государства в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. Он будет вынесен на обсуждение 29 марта на пленарном заседании парламента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Рауф Гулиев)

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