В Азербайджане ужесточаются меры по предотвращению незаконного забоя скота

БАКУ /Trend/ - Местные органы власти и правоохранителей проинформируют о пунктах незаконного забоя скота, сказала Trend во вторник пресс-секретарь Агентства пищевой безопасности (АПБ) Айсель Фарзиева.

По ее словам, Агентство регулярно выявляет и предупреждает владельцев незаконных пунктов по забою скота, работающих в нарушение санитарных норм и правил пищевой безопасности.

Она отметила, что несмотря на многократные предупреждения, выявляются факты незаконного забоя скота на улицах, обочинах дорог в антисанитарных условиях. Для предупреждения подобных явлений Агентство составляет списки таких пунктов для последующей передачи соответствующим органам местной власти и охраны правопорядка.

Агентство пищевой безопасности призывает население воздержаться от покупки мяса скота, забитого вне ветеринарного контроля.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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