В БГУ побывала делегация Национального университета Икра Пакистана (ФОТО)

9 апреля 2019 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский государственный университет (БГУ) посетила делегация во главе с ректором Национального университета Икра Пакистана Обаид-ур-Рахманом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на вуз.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев, рассказав об образовании, инновациях, социальной жизни и международных связях вуза, подчеркнул, что визит будет способствовать установлению и развитию межуниверситетского сотрудничества.

Ректор Обаид-ур-Рахман отметил, что Национальный университет Икра, основанный в 2000 году Советом инжиниринга и Высщей образовательной комиссией Пакистана, готовит кадры в области компьютерных наук, медицины, менеджмента и дизайна. Гость выразил заинтересованность в сотрудничестве с БГУ.

В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как обмен студентами и преподавателями и совместное сотрудничество.

Встреча завершилась знакомством студентов Национального университета Икры с лабораториями и научными центрами БГУ.

Отдел прессы и информации, 09 апреля 2019 года

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