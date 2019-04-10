Единовременные выплаты в Азербайджане получат ещё 1160 наследников шехидов

БАКУ /Trend/ - Комиссия минтруда и социальной защиты населения приняла решение о выдаче единовременных выплат (11 тысяч манатов) еще 1160 наследникам 700 шехидов, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Средства будут переведены на банковские счета наследников шехидов на текущей неделе.

Напомним, что указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 января 2019 года выплата единовременной помощи будет осуществлена также наследникам 2725 шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана до второго августа 1997 года (в том числе получившим страховую выплату в размере менее 11 тысяч манатов наследникам 2264 военнослужащих-шехидов и 461 полицейского-шехида).

Согласно новому указу, процесс выплаты единовременной помощи теперь охватывает наследников 12268 шехидов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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