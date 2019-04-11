Огтай Ширалиев: Надбавки к зарплатам медработников улучшат их социальное благосостояние (ФОТО)

11 апреля 2019 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госагентство по обязательному медицинскому страхованию провело встречу с руководящим составом государственных медучреждений, переданных в подчинение публичного юридического лица «Объединение по управлению медицинскими территориальными филиалами» (TƏBİB), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство.

На встрече принимали участие министр здравоохранения Огтай Ширалиев, помощники Первого вице-президента Азербайджана Халид Ахадов и Эмин Гусейнов, председатель правления Госагентства Заур Алиев и руководители почти 160 государственных медучреждений.

Применение в стране обязательного медстрахования создаст новые источники финансирования здравоохранения, условия для оказания населению качественных медицинских услуг, усиления материально-технической базы медучреждений, расширения лечебных и диагностических возможностей, сказал, выступая на мероприятии, министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

По словам министра, надбавки к существующей заработной плате медработников за оказанные медицинские услуги откроет путь для стимулирования их труда и роста социального благосостояния.

Помощник Первого вице-президента Халид Ахадов рассказал о внимании, которое уделяет здравоохранению Первая леди Мехрибан Алиева.

По его словам, по инициативе Фонда Гейдара Алиева, президентом которого является Мехрибан Алиева, в столице и регионах проводятся оздоровительные акции, операции детей, страдающих сердечной недостаточностью, и другими патологиями, анализы лиц из малообеспеченных семей и др. Ахадов подчеркнул, что на территориях, где в рамках пилотного проекта применяется обязательное медстрахование, достигнуты положительные результаты.

Говоря о перспективах сотрудничества с государственными медучреждениями в рамках применения обязательного медстрахования, председатель правления Агентства Заур Алиев отметил важность обязательного медстрахования в эффективном использовании средств, выделяемых сфере здравоохранения, привлечении новых ресурсов для финансирования здравоохранения. Он подчеркнул важность создания новой системы регистратуры в больницах.

Отметим, что согласно указу Президента Азербайджана от 20 декабря 2018 года с первого января 2020 года ряд медицинских учреждений, входящих в государственную систему здравоохранения, будут переданы TƏBİB, созданному при Агентстве.

Напомним, что с конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики.

Реализацией проекта занимается Госагентство по обязательному медстрахованию, которое начало функционировать в Азербайджане в феврале 2016 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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