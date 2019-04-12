Будет организован Форум в рамках «Весенней Школы»

12 апреля 2019 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Будет организован Форум в рамках Весенней школы, которая будет проходить в Западно-Каспийском Университете с участием трех влиятельных профессоров из Европы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на вуз.

Напомним что, в Западно-Каспийском Университете будет организована «Весенняя Школа» с участием трех известных профессоров из Европы.

С 29 апреля по второе мая, в течении четырёх дней ученые из Германии и Дании будут читать свои лекции.

29 апреля профессор факультета прикладной математики и информатики Технического университета Дании Мадс Питер Соенсен прочтет лекцию на тему «Математическое моделирование в биологии и фармацевтике: стадия свертывания крови».

Первого мая профессор также выступит с лекцией на тему «Математическое моделирование в биологии и фармацевтической промышленности: бета-клетки, продуцирующие инсулин».

Флориан Рупп, профессор Немецкого центра по разрешению конфликтов, выступит с лекцией «Смоделированная и проанализированная формула жизни слизистых организмов"» 30 апреля и второго мая. Первого мая состоится лекция «Перспективы искусственного интеллекта в науках о жизни».

Руперт Брандмайер, научный сотрудник Немецкого центра по устранению недостатков и Центра кибер-инноваций, выступит второго мая на тему «Кибер-физические и кибер-социальные инфекции».

Второго мая состоится форум с приглашенными профессорами.

Лекции начнутся в 09:00, а Форум - в 15:00.

Участие как в лекциях, так и в форуме бесплатное. Для участия, необходимо зарегистрироваться по адресу указанному ниже :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd9Gr0x863j8eKhnI9EaIqKePEAb0UjQ_l57vLMz-k1WpaBw/viewform?usp=sf_link

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