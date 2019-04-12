Гражданам Азербайджана раздали свыше 70 тыс. саженцев деревьев

БАКУ /Trend/ - Этой весной в рамках кампании по посадке деревьев гражданам Азербайджана было роздано свыше 70 тысяч саженцев деревьев.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, сообщает в пятницу Trend.

Она напомнила, что впервые акция по раздаче саженцев была организована осенью прошлого года: «Общественность с большим интересом поддержала своим активным участием инициативу министерства, направленную на поощрение посадки деревьев. Поэтому мы решили продолжить эти акции. Отрадно, что меры по посадке деревьев получили большой размах и массовость».

В заключение она добавила, что в ряде районов Баку и республики будут проведены масштабные работы по озеленению.

По ее словам, ряд районных исполнительных властей отличается своей активностью в проводимых акциях , что придает стимул их продолжению: «Согласно проведенным анализам, меры по озеленению обрели массовый характер в Ясамальском, Наримановском, Бинагадинском, Хазарском районах Баку, по регионам – в Шамкире, Сумгайыте, Ширване, Агджабеди, Евлахе, Мингячевире, Гахе. В этих районах проведено больше всего работ по озеленению».

Глава пресс-службы минэкологии выразила уверенность в том, что эти мероприятия станут стимулом и для других районов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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