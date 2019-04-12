В Азербайджане разоблачены мошенники, выдававшие себя за сотрудников Агентства пищевой безопасности (ФОТО, ВИДЕО)

12 апреля 2019 20:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана распространило кадры, на которых запечатлены мошенники, вымогающих взятки от имени структуры.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство , в последние несколько дней из отдельных районов поступали жалобы по поводу лиц, которые, выдавая себя за сотрудников структуры, вмешиваются в дела малых и средних предпринимателей, выдвигают надуманные обвинения и вымогают взятки.

Впоследствии, эта информация подтвердилась. В ходе расследования, было установлено, что упомянутые лица и их легковой автомобиль попали на камеру слежения в магазине одного из предпринимателей.

Агентство опровергло принадлежность указанных лиц к коллективу организации и передало соответствующие материалы в правохранительные органы.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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