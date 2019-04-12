В Баку будет изменен ряд автобусных маршрутов

12 апреля 2019 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами, которые начнутся на улице Хуршидбану Натаван в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку с вечера 12 апреля, будут введены временные изменения в маршрутах автобусов № 67, 83, 91, 92, 117.

Как сообщает в пятницу Trend , со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, до конца ремонта маршрут движения обозначенных автобусов будет проходить в направлении поселка Бинагади - через улицы Рашида Исмайлова - Яхьи Гусейнова, а в обратном направлении - через улицу Яхьи Гусейнова – шоссе Баку – Сумгайыт – территорию, известную, как пост «Экология».

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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