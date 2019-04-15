На территории Бакинского международного автовокзала сдан в эксплуатацию новый хаб (ФОТО/ВИДЕО)

15 апреля 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для удобства и безопасности туристов, граждан, едущих из регионов в столицу, а также для оптимизации движения автобусов и легковых автомобилей на территории Комплекса Бакинского международного автовокзала (КМБА) сдан в эксплуатацию новый транспортный узел.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на КМБА, на территории нового хаба действуют Baku Crossway Hotel и хостел.

Комплекс транспортного узла, наряду с диспетчерской, пунктами продажи билетов, залами ожидания и современными объектами общественного питания, пунктами почтовых услуг и телекоммуникации, включает в себя новый центр “Shebeke” по продаже авиабилетов и туристическим услугам.

На территории хаба уже действует Сумгайытская автостанция.

Уникальная система, созданная в рамках пилотного проекта совместно с германской компанией "SAP", по ее технологии позволяет контролировать техническое состояние транспортных средств, состояние здоровья водителей, а также происходящее в салонах междугородних и международных автобусов, и управляется диспетчером централизованно.

В ближайшем будущем также ожидается ввод в эксплуатацию “Умного города” в рамках совместного пилотного проекта с фирмой "Cisco", позволяющего еще более улучшить управление местными и международными пассажироперевозками, поднять уровень транспортных услуг и усилить безопасность.

(Автор: Джейхун Алекперов.Текст: Ровшан Гусейнов)

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