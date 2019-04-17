В Азербайджане начался процесс изучения общественного мнения по новым школьным учебникам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался процесс изучения общественного мнения по новым учебникам для первого класса, и усовершенствованным учебникам для IV и VIII классов общеобразовательных школ на 2019-2020 учебный год, а также методических пособий для учителей, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования.

Проекты учебников и методических пособий размещены на сайте www.trims.edu.az в разделе «Общественно обсуждаемые».

В ближайшее время завершится размещение на сайте всех проектов.

На сайте можно ознакомиться с содержанием проектов, оставить свои отзывы, замечания и предложения.

Замечания и предложения можно отправить и по почте derslik@edu.gov.az

Минобразования приглашает представителей науки, работников образования, родителей, соответствующие госструктуры, различные общественные объединения и другие заинтересованные стороны выразить мнения, замечания и предложения по вынесенным на обсуждение комплектам учебников.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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