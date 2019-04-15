ОАО «Азерсу» о демонтаже баков для воды с крыш домов в Баку (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерсу» заменяет водопроводные линии в части Хатаинского района Баку, сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ОАО Анар Джабраиллы.

По его словам, будут заменены все водопроводные линии, которые были построены в советское время и пришли в непригодное состояние.

«Пока вода на территорию Хатаинского района подается по графику – по три часа утром и три - вечером. То есть, пока мы можем подавать воду только почасово. Но, в дальнейшем, после того, как будут полностью завершены эти работы, обновлены водопроводные сети кварталов и зданий, установлены счетчики, появится возможность для создания гидрофорной системы, чтобы круглосуточно обеспечивать жильцов водой».

Джабраиллы добавил, что «Азерсу» не будет демонтировать водяные баки, установленные на крышах зданий: «Этот вопрос не в нашей компетенции. Жильцы вправе сохранить баки после обновления водных линий. На данный момент планируется заменить водопроводные линии в 38 зданиях. Пока вода в них будет подаваться по графику. По завершению этих работ может быть рассмотрен вопрос о круглосуточном режиме водоснабжения».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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