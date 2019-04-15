В одном из поселков Абшеронского района ожидаются перебои в электроснабжении

15 апреля 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В поселке Масазыр Абшеронского района ожидаются кратковременные перебои с электроснабжением.

В связи с реконструкцией на Масазырской подстанции 16-17 апреля с 10:30 до 15:30 на некоторых территориях поселка Масазыр Абшеронского района будут кратковременные перебои в электроснабжении, сообщает в понедельник Trend, со ссылкой на ОАО Azerishig. Организация приносит свои извинения потребителям за доставленное неудобство.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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