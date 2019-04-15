Сотрудники АМИ Trend награждены за активное освещение 100-летнего юбилея органов безопасности Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в пресс-центре АМИ Trend состоялась церемония вручения наград ряду сотрудников АМИ Trend в связи со 100-летним юбилеем органов безопасности Азербайджана, сообщает Trend.

Председатель Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Шамиль Сулейманов вручил медали "Мехди Гусейнзаде" заместителю генерального директора АМИ Trend Арзу Нагиеву, руководителю Экспертного совета Baku Network Эльхану Алескерову, а почетные дипломы - сотрудникам АМИ Trend Вюгару Иманову и Самиру Гюльалиеву.

Сулейманов особо подчеркнул, что основоположником популяризации деятельности "Альянса" стало информационное агентство Trend.

"Сегодня мы пришли в гости к вам [в АМИ Trend], чтобы вручить награды и преподнести свои книги людям, которые помогали нам встретить столетие органов безопасности Азербайджана", - сказал он.

Далее, председатель Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Шамиль Сулейманов, говоря об органах госбезопасности Азербайджана, поделился своими воспоминаниями об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

Он отметил, что был одним из тех, кто начинал работу в органах безопасности непосредственно под руководством Гейдара Алиева.

"Гейдар Алиев сделал все возможное для национализации органов безопасности Азербайджана, воспитания азербайджанских кадров. После 1960 года в результате усилий великого лидера Гейдара Алиева в деятельности органов безопасности Азербайджана произошел серьезный перелом. Гейдар Алиев всегда стремился, чтобы в органах безопасности воспитывались национальные кадры. После назначения общенационального лидера руководителем органов безопасности ускоренно выросло количество азербайджанских кадров в этой системе", - отметил Сулейманов.

По его словам, великий лидер старался воспитать кадры не только для органов спецслужб, но и для других правоохранительных органов.

"Он интересовался всеми сферами, делал все возможное для развития азербайджанского народа", - добавил председатель Объединения.

Сулейманов подчеркнул, что сегодня Президент Ильхам Алиев также проявляет особое внимание и заботу о сотрудниках органов спецслужб.

"Ветераны спецслужб поддерживают социально-экономические реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым", - отметил Сулейманов.

Выразив признательность главе Службы государственной безопасности Мадату Гулиеву за внимание и заботу о ветеранах, Шамиль Сулейманов отметил, что сохранение безопасности Азербайджана является священной обязанностью каждого сотрудника органов безопасности.

Председатель Объединения отметил, что после назначения на эту должность Мадат Гулиев повернулся лицом к "Альянсу".

"Сегодня "Альянс" существует и развивается благодаря помощи и усилиям Мадата Гулиева. При нем наша организация ожила, расширилась", - сказал он.

Далее Сулейманов отметил, что 100-летний юбилей органов безопасности Азербайджана был отмечен торжественно: "К нам приехали руководители ветеранских организаций из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, в целом из шести стран, чтобы принять участие в заключительном вечере Альянса, который прошел в Buta Palace. Мероприятие проходило под непосредственным руководством главы Службы государственной безопасности Мадата Гулиева".

Шамиль Сулейманов так же подчеркнул, что цикл мероприятий, связанных со 100-летием создания органов безопасности в Азербайджане, охватил многие города и районы страны.

"Главной целью организации встреч в регионах было информирование молодого поколения о деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева в органах безопасности. Встречи проходили очень интересно, потому что нам было о чем рассказать", - добавил Сулейманов.

Далее Сулейманов рассказал о написанных им книгах, где также освещается несколько операций, проведенных при непосредственном участии Гейдара Алиева.

"Первые несколько книг касаются дел агентурной разработки, которые проводились под руководством Гейдара Алиева. Гейдар Алиев лично руководил, направлял, подводил итоги, делал заключительные выводы по каждому делу. Ознакомившись с содержанием книг, можно убедиться, что в них в некоторой степени раскрывается оперативная деятельность органов безопасности. Когда в 2005 году в Москве я издавал книгу "Подвижники нужны", мне сказали, что такую книгу издавать нельзя – в ней идет расшифровка оперативной работы", - сказал он.

Как отметил Сулейманов, в издательстве отказались публиковать книгу пока не будет представлено заключение о том, что органы госбезопасности согласны с изложенным в книге.

"Разрешение я получил и сказал им, что они могут издавать книгу", - сказал Сулейманов.

Что же касается других книг, то Сулейманов отметил, что они также раскрывают некоторые подробности деятельности спецслужб.

После своего выступления председатель Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Шамиль Сулейманов подарил участникам мероприятия книги.

Заместитель председателя ОО"Альянс" Азер Гараев, выступая на мероприятии, отметил, что в преддверии столетия органов безопасности совместно с Trend был подготовлен план мероприятий, который осуществлялся с января по март этого года.

"Общественность страны очень тепло и позитивно восприняла эти мероприятия. В создании органов безопасности и формировании национальных кадров велика роль общенационального лидера Гейдара Алиева. Всем известно, что в то время в органах безопасности было много представителей других национальностей. После того, как Гейдар Алиев пришел к власти в этой системе произошел коренной перелом. Великий лидер начал прилагать усилия для увеличения числа национальных кадров в органах безопасности Азербайджана. В то время одним из главных вопросов являлось наращивание числа национальных кадров в органах безопасности, и этот процесс последовательно осуществлялся после 1953 года", - сказал он.

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