Азербайджанские акробаты заняли 8-е место на Кубке мира в Бельгии

16 апреля 2019 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В бельгийском Пуурсе завершился Кубок мира по акробатике, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

В соревнованиях, в которых участвовали представители 18 стран, азербайджанские спортсмены были представлены в программе смешанных и мужских пар.

Пара Абдуллы Аль-Машайхи и Рухидиль Гурбанлы заняла 8-е место, набрав 21.320 балла в финале.

Пара Сеймур Джафаров и Мурад Акперов завершила соревнования на 13-м месте.

А в международном соревновании, идущем параллельно с Кубком мира, от Азербайджана выступило и женское трио. Лейла Баширова, Назрин Фарманова и Мансума Мамедзаде заняли на турнире 28-е место.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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