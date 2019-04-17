Названо число не принятых в эксплуатацию многоквартирных зданий в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Госагентстве по контролю за безопасностью на строительстве МЧС прошло совещание по работе, проделанной в связи с исполнением указа Президента Азербайджана «Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий» от 19 февраля 2019 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

В совещании приняли участие помощник Президента Азербайджана по вопросам экономики – заведующий отделом Али Асадов, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев, председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, заместитель генерального прокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев, президент ОАО «Азерэнержи» Балабаба Рзаев, первый заместитель председателя ОАО «Азерсу» Тейюб Джаббаров, генеральный директор ПО «Азеригаз» Акпер Гаджиев, заместитель председателя ОАО «Азеришыг» Рамиль Юсифов, заведующий отделом по вопросам коммуникации, строительства и коммунального хозяйства Кабмина Гасым Абдуллаев, главный советник службы помощника Президента Азербайджана по вопросам экономики Фейруз Мустафаев, соответствующие руководящие лица МЧС.

Выступая на совещании, Али Асадов отметил значение вышеуказанного указа главы государства, особо подчеркнул, что принятие этого документа еще раз доказало, что в центре политики, проводимой в нашей стране, находится гражданин Азербайджана.

Работа, проводимая по исполнению задач, вытекающих из этого важного документа, находится в центре внимания главы государства, добавил он.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров отметил, что Президент Ильхам Алиев, в очередной раз предприняв большой гуманный шаг, подписал указ об упрощении приема в эксплуатацию многоквартирных жилых зданий, эксплуатирующихся долгое время. Назвав подписание этого указа очередным важным шагом, предпринятым Президентом Ильхамом Алиевым по дальнейшему повышению социального благосостояния граждан, министр напомнил о том, что 14 марта состоялось первое совещание в связи с исполнением указа. Он отметил, что за минувший период соответствующими структурами была выполнена необходимая работа, и этот процесс продолжается.

Гейдаров сообщил, что в настоящее время количество не принятых в эксплуатацию многоквартирных жилых зданий по республике составляет 434, из них 381– в Баку.

Напомнив, что в здании Государственного агентства по контролю за безопасностью на строительстве МЧС создан штаб с участием полномочных представителей соответствующих структур, министр отметил, что до 15 апреля в штабе были приняты представители 227 жилых зданий (комплексов), им были предоставлены необходимые разъяснения. «Проверки в зданиях завершены, и на основании этого в ближайшем будущем начнется работа по устранению выявленных недостатков. Уже укомплектована документация по 14 зданиям. В соответствующем порядке составлено заключение о готовности этих зданий к эксплуатации, которое представлено в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре», - сказал Гейдаров.

Министр отметил важность выполнения работ в сроки, установленные в указе, и оперативного устранения выявленных недостатков.

Выступившие на совещании руководители других структур проинформировали о работе, выполненной за минувший период, и предстоящих задачах.

Затем были подробно обсуждены вопросы, вытекающие из исполнения указа, состоялся обмен мнениями о путях решения существующих проблем, даны поручения соответствующим структурам.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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