В Бакинской Высшей школе нефти завершен очередной курс "Бизнес-образование для инженеров"

18 апреля 2019 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) состоялся третий выпуск курса «Бизнес-образование для инженеров», который является совместным проектом вуза и компании BP, сообщает в четверг Trend со ссылкой на вуз.

Во встрече с выпускниками курса приняли участие руководство БВШН и представители менеджмента BP, а также преподаватели, студенты и ответственные сотрудники вуза. Принимавшие участие в церемонии вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли выступил с презентацией, посвященной вопросам геополитики в регионе, а выпускница Высшей школы, ныне ведущий инженер по эксплуатации компании Baker Hughes, a GE company в Азербайджане Эмилия Мамедова провела мастер-класс для слушателей курса.

Проект «Бизнес-образование для инженеров», предназначенный для студентов пятого курса технических вузов, дает будущим специалистам возможность приобрести, в дополнение к теоретическим знаниям в своей области, практический опыт в сфере управления и бизнеса. Программа позволяет выпускникам более эффективно адаптироваться к условиям работы в крупных компаниях и их требованиям к сотрудникам.

Выступая на встрече, ректор Эльмар Гасымов отметил, что основная цель этой инициативы – помочь будущим инженерам стать компетентными руководителями, ознакомиться с основными принципами менеджмента и овладеть методами и инструментами, необходимыми для успешного ведения бизнеса. В заключение он поздравил выпускников с окончанием курса «Бизнес-образование для инженеров» и вручил им совместные сертификаты Высшей школы и BP об успешном завершении учебы. Затем была сделана фотография на память.

Слушателями курса стали свыше 110 студентов БВШН, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Бакинского инженерного университета, Университета UFAZ, Университета ADA, Азербайджанского университета архитектуры и строительства и Университета Xаzаr, отобранные для участия в программе на конкурсной основе. Учебная программа курса «Бизнес-образование для инженеров», разработанная при участии опытных экспертов в области менеджмента и управления проектами, рассчитана на два месяца интенсивной подготовки. Курс обучения включает восемь модулей: навыки коммуникации и проведения презентаций; управление проектами; тайм-менеджмент (рациональное и эффективное использование рабочего времени) и эффективность; лидерство; управление рисками; основы финансирования, формирования бюджета и контроля затрат; основы управления персоналом и навыки ведения переговоров.

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