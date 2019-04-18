Азербайджан развивает международные связи в сфере борьбы с коррупцией (ФОТО)

18 апреля 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наряду с формированием в Азербайджане прогрессивного антикоррупционного законодательства в рамках реформ, осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым, неуклонно развиваются и международные связи страны в этом направлении. Так, 17 апреля в Москве прошла международная конференция на тему "Предупреждение и урегулирование конфликта интересов среди судей и прокуроров как мера защиты лиц от незаконного уголовного преследования".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, в работе конференции, организованной Главным управлением по правам человека и верховенству закона Совета Европы, Группой государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO), Международной ассоциацией прокуроров (IAP), Генеральной прокуратурой России и Московского государственного института международных отношений, приняла участие делегация во главе с заместителем генерального прокурора - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана Кямраном Алиевым, представляющего IAP в качестве вице-президента ассоциации.

В мероприятии также участвовали: первый заместитель Генеральной прокуратуры России Александр Бусманин, генеральный директор Главного управления по правам человека и верховенству закона Совета Европы Христос Юкомолос, президент GRECO Марин Мрчела.

Кямран Алиев дал высокую оценку деятельности Генпрокуратуры РФ, ее существенному вкладу в деятельность IAP.

Он также проинформировал присутствующих о политике системной борьбы против коррупции в Азербайджане, текущих масштабных реформах в судебно-правовой системе, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, а также подчеркнул важную роль международного сотрудничества для развития этой политики, и рассказал о растущем сотрудничестве представляемой им ассоциации с прокуратурой Азербайджана.

В ходе мероприятия, Алиев встретился со азербайджанцами-студентами МГИМО, расспросил об учебе и ответил на вопросы.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: )

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