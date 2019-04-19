Сегодня вечером на центральных улицах Баку будет нанесена желтая «вафельная» сетка

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 22:00 на пересечениях улиц Р.Бейбутова и 28 Мая, а также улиц Диляры Алиевой и Рашида Бейбутова в Баку будет нанесена желтая «вафельная» сетка, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Работы будут продолжены до утра.

Просьба к водителям быть внимательными на этих дорогах, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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