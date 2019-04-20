На юге Азербайджана выпало 15 см снега

БАКУ /Trend/ - В Лерикском районе Азербайджана выпал снег.

Как сообщает в субботу Trendсо ссылкой на Исполнительную власть района, снегопад в Лерике продолжается с пятницы.

Толщина снежного покрова в городе всего 3-4 сантиметра, в горах -10-15 сантиметров.

По данным источника, несмотря на отсутствие сильного мороза, пострадали сельскохозяйственные угодья, в частности, цветущие деревья.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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