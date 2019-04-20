Нармина Самедова вышла в финал AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами

20 апреля 2019 19:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Нармина Самедова вышла в финал II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами, сообщает Trend.

В финал в упражнениях с булавами также прошли – Софья Агафонова (Россия), Ксения Стешиц (Беларусь), София Раффаэлли (Италия), Ася Ади Кац (Израиль), Ева Брезалиева (Болгария), Сабина Бакатова (Казахстан), Маргарита Колосова (Германия).

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

(Автор: Джани Бабаева)

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