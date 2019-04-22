В Азербайджане начались собеседования в рамках конкурса для учителей, работающих по срочным договорам

БАКУ /Trend/ - В общеобразовательных учреждениях Азербайджане начались собеседования с учителями, желающими поступить на работу на основе бессрочного договора.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования, на этом этапе в собеседованиях участвуют учителя, набравшие необходимый проходной балл в ходе конкурса по приему на работу в учебные годы 2017/2018 и 2018/2019 и принятые на вакантные места на работу, согласно действующим правилам, на основе срочного трудового договора.

Ожидается, что 22-24 апреля в собеседованиях, проводимых Центром человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования, примут участие более 1,2 тысячи педагогов. С программой и материалами собеседований можно ознакомиться по следующей ссылке: http://www.miq.edu.az/muqavile/

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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