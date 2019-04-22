Минздрав Азербайджана предупредил население в связи с укусами животных

22 апреля 2019 19:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Минздрав Азербайджана призывает население быть осторожными, незамедлительно обращаться к врачу и своевременно делать антирабическую вакцину в случае укуса или нанесения царапины со стороны животных, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Согласно сообщению, укус, царапание, повреждение кожи со стороны животных может привести к бешенству, тяжелым инфекционным заболеваниям. Бешенство – природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Сопровождается поражением центральной нервной системы, судорогами, спазмами глоточной и дыхательной мускулатуры, и заканчивается смертью в стадии паралича. Носителями вируса могут быть многие животные, в частности, волки, лисы, собаки, кошки и др. Болезнь может перейти человеку через слюну животного при укусе или нанесении царапин.

В естественных условиях заражение человека бешенством происходит в результате укусов бешеными животными или при ослюнении ими открытых участков кожи и слизистых оболочек, если на этих покровах имеются микротравмы (царапины, ссадины, трещины). Основным источником инфекции для человека служат больные бешенством собаки, кошки, волки. Болезнь 100-процентно приводит к смерти.

В эпидемиологии бешенства наибольшее значение имеют больные бешенством собаки.

Среди заболевших преобладают дети и трудоспособные люди. Инкубационный период болезни - от 14 дней до трех месяцев.

Отметим, что в 2018 году в Азербайджане от укусов и царапин со стороны животных пострадало свыше 20 тысяч человек, в первые три месяца этого года - около пяти тысяч человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минздрав: Состояние покусанного в Баку бешеной собакой мальчика стабильно
Общество 16:43
Покусанный собакой мальчик переведен в палату – минздрав Азербайджана
Происшествия 11:09
В Азербайджане запретили продажу ряда лекарств
Общество 9 апреля 17:56
В Баку произошло двойное ДТП, есть погибший и пострадавшие
Происшествия 1 апреля 17:37
Участники и гости Гран При Азербайджана «Формула 1» будут обеспечены высококачественной медпомощью
Общество 1 апреля 12:54
Минздрав о состоянии пострадавших при взрыве в Товузском районе
Происшествия 1 апреля 12:10
Лента новостей
Какие учителя в Азербайджане не смогут принять участие в конкурсе по смене места работы?
Общество 20:18
Согласован текст кредитного соглашения по финансированию проекта IGB (Эксклюзив)
Энергетика 20:13
В Азербайджане задержаны подозреваемые в краже рыбы на сумму более 10 тыс. манатов
Происшествия 20:05
Азербайджан оказал гуманитарную помощь беженцам Бурунди
Политика 18:56
Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского
Политика 18:12
Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом
В мире 17:58
Азербайджан может довести добычу газа до 50 млрд кубометров в год - эксперт
Энергетика 17:49
Помпео оценил потери Ирана от американских санкций в $10 миллиардов
В мире 17:44
Президент AZAL встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане
Бизнес 17:44