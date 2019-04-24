В Азербайджане уменьшилось число случаев заражения корью

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с конца марта наблюдается уменьшение числа случаев заражения корью.

Об этом сказала замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Афаг Алиева, сообщает в среду Trend.

Она напомнила, что случаи заражения корью в Азербайджане начали регистрироваться с конца ноября 2018 года. «Распространение кори чаще всего регистрировалось в январе и феврале этого года. В январе в стране произошло 106 случаев заражения, в феврале – 110, в марте – 23 случая. Ожидается, что в апреле эта цифра не превысит 20», - сказала Алиева.

Она добавила, что в основном случаи заражения корью регистрировались среди взрослых.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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