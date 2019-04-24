Ровшан Рзаев: В ближайший месяц в Азербайджане будут обеспечены жильем 1200 семей вынужденных переселенцев

24 апреля 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайший месяц 1200 семей вынужденных переселенцев, проживающих в общежитиях, будут обеспечены новым жильем в жилом массиве «Гобу парк-2». Об этом в среду сказал Trend председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев.

Глава Госкомитета отметил, что уже составляется список семей: «В новом жилом комплексе осуществляются подготовительные работы по вселению жильцов. В первую очередь комитет планирует переселить семьи с тяжелыми условиями проживания. В настоящее время продолжается процесс переселения в новый жилой массив в Кюрдаханы».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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