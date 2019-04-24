В Азербайджане учреждены награды в честь ряда выдающихся ученых страны

24 апреля 2019 22:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президиум Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) учредил награды в честь ряда выдающихся ученых страны.

Как сообщает в среду Trend, данный вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Президиума.

В ходе обсуждений было отмечена необходимость учреждения таких наград с целью поощрения ученых, внесших большую лепту в развитие науки и достигших важных научных достижений, на дальнейшие, еще более значимые исследования, а также увековечивания памяти ряда выдающихся ученых Азербайджана.

Президиум НАНА вынес решение учредить награды имени "Академика Ашрафа Гусейнова", "Академика Али Гулиева", "Академика Мирали Гашгая", "Академика Алашрафа Ализаде", "Академика Вахаба Алиева", "Академика Джалала Алиева", "Академика Мамедджафара Джафарова" и "Аббасгулу хана Бакиханова".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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