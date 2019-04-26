Магсуд Фарзуллаев: Кубок мира по художественной гимнастике в Баку пройдет интересно

26 апреля 2019 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кубок мира по художественной гимнастике в Баку пройдет интересно, сказал в пятницу Trend директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев.

«Мы, как всегда, усиленно готовимся к каждому соревнованию и очень рады сегодня встречать наших гостей. Приехало 39 делегаций. Будет интересное и хорошее соревнование. Желаем всем удачи», - сказал Фарзуллаев.

Директор арены пригласил всех жителей и гостей столицы посетить в эти дни Национальную арену гимнастики и посмотреть Кубок мира.

Он также отметил, что представители посольств разных стран в Баку активно посещают различные соревнования, проходящие в Национальной арене гимнастики.

«Мы всегда приглашаем представителей посольств и любим, организовывать для них встречу со своими делегациями, которые прибывают в Баку для участия на соревнованиях. Они всегда рады видеть своих спортсменов и болеть за них», - сказал Фарзуллаев.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первый день соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.

(Авторы: Вахид Байрамов, Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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