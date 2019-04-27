Азербайджан на Европейских играх в Минске представит еще один каратист

БАКУ /Trend/ - На вторых Европейских играх, которые состоятся в Минске 21-30 июня, примет участие еще один азербайджанский каратист, сообщает Trend со ссылкой на Национальную федерацию каратэ Азербайджана.

Согласно решению Европейской федерации каратэ (EKF), азербайджанец Рафиз Гасанов (67 килограммов) вошел в число восьми спортсменов, которые будут соревноваться в своей весовой категории.

Таким образом, на Европейских играх Азербайджан представят семь каратистов: Фирдовси Фарзалиев (60 килограммов), Рафиз Гасанов (67 килограммов), Рафаэль Агаев (75 килограммов), Асимаг Гурбанлы (84 килограмма) и Роман Гейдаров, а также Нурана Алиева (50 килограммов) и Ирина Зарецка (68 килограммов).

Соревнования по каратэ пройдут 29-30 июня в Чижовке-Арене в Минске.

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