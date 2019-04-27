Началась квалификация болидов F1 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку началась квалификация болидов F1 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает в субботу Trend.

В квалификации участвуют десять команд, в каждой из которой представлены два пилота.

В команде "Mercedes" Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, в команде "Ferrari" - Себастьян Феттель, Шарль Леклер, в команде "Williams" – Джордж Рассел и Роберт Кубица.

В команде "Red Bull Racing" борьбу ведут Пьер Гасли, Макс Ферстаппен, в команде "Racing Point" – Серхио Перес и Ланс Стролл, в "Renault" – Нико Хулкенбург и Дэниэль Риккардо.

Также в гонках участвуют Александр Албон и Даниил Квят ("Toro Rosso"), Антонио Ковинаци и Кими Рейконнен ("Alfa Romeo") и Ландо Норрис и Карлос Сайнс ("McLaren").

А пилоты Ромэн Грожан и Кевин Магнуссен защищают спортивную честь команды "Haas".

В течение одного часа участники гонок будут соревноваться на шестикилометровой трассе Бакинского городского кольца.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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